Non sono chiare le ragioni del balzo, che segue a una flessione del 7,6% accumulata nel corso di settembre in scia ai timori di una stretta regolamentare negli USA e in Cina sulle criptovalute: i traders citati da Bloomberg indicano una serie di ragioni per i guadagni, esasperati dalla volatilità dell’asset. Alcuni sottolineano le rassicurazioni del presidente della Fed, Jerome Powell, che ha detto di «non avere intenzione» di vietare le criptovalute mentre altri fanno riferimenti ai livelli di alcuni dati, come le medie mobili, utilizzati nell’analisi tecnica.