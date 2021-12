Il Black Friday è diventato un appuntamento importante nel commercio al dettaglio svizzero e ticinese. Infatti questo dà l’intonazione al periodo natalizio, che grazie ai regali in certi settori rappresenta circa la metà del fatturato annuo.

Ma come è andato il Black Friday in Ticino? Lo abbiamo chiesto a due rappresentanti del settore del commercio al dettaglio. «Anche quest’anno il black friday - spiega Lorenza Sommaruga, presidente della Federcommercio ticinese - per i negozi che l’hanno proposto è andato bene. Piccola e grande distribuzione hanno registrato buoni risultati. Secondo me c’è anche molto interesse da parte dei consumatori verso questa opportunità, e per i commercianti, soprattutto per quelli piccoli, è diventato un modo interessante per ricreare liquidità».

Ottime offerte«Quindi...