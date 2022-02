Il bouquet di fiori per San Valentino sarà significativamente più costoso quest’anno. La ragione principale è l’aumento del prezzo dell’energia. Inoltre, quest’anno saranno venduti meno fiori recisi, ha dichiarato alla Deutsche Presse-Agentur un portavoce della più grande asta di fiori in Olanda, la Royal Flora Holland. Tuttavia, il settore non prevede che ci sarà una penuria del prodotto.

L’asta dei fiori sta prospettando un’offerta inferiore anche a causa delle minori capacità di trasporto aereo. La maggior parte delle rose per il mercato europeo, infatti, proviene dal Kenya e dall’Etiopia e vengono trasportate in aereo nei Paesi Bassi, dove sono poi messe all’asta. «Ma a causa della pandemia, la capacità di trasporto aereo è significativamente limitata», ha detto il portavoce.

L’anno scorso, i fiori erano già in media il 20% più cari. Questo ha portato a un fatturato record per Royal Flora: 5,6 miliardi di euro per fiori e piante, circa 800 milioni di euro in più rispetto al 2019, l’ultimo anno prima della pandemia.