Il capitolo Brexit e i suoi riflessi sui mercati finanziari

La vicenda della Brexit è ormai al suo passaggio centrale. In un modo o in un altro, con un accordo tra Londra e Bruxelles oppure no, da gennaio l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea sarà realtà da ogni punto di vista. La crisi determinata dal coronavirus negli ultimi mesi ha fatto passare per alcuni aspetti in seconda fila la Brexit, ma con l’avvicinarsi della scadenza tornano a galla gli interrogativi, anche in campo economico e finanziario. La sterlina dal voto del giugno 2016 sulla Brexit in poi si è indebolita, d’ora in avanti quale sarà la tendenza per la valuta britannica? La Borsa di Londra ha invece in sostanza in questi anni abbastanza tenuto, tranne che nell’ultima difficile fase; quale sarà di qui in poi il suo andamento? E quali riflessi tutto questo avrà sulle altre piazze, compresa quella svizzera? Se ne parla stasera a Index, in onda su TeleTicino alle 20.10 e, in replica, alle 22.40. Conduce Lino Terlizzi, editorialista del Corriere del Ticino. Ospiti Alberto Conca di Zest e Alberto Tocchio di Kairos. Domande dal pubblico con WhatsApp 079/500.43.50.