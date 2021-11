Il carovita si troverà presto sugli scaffali del supermercato?

I prezzi stanno salendo su tutti i fronti. Benzina, gas, elettricità, e ancora prima materie prime e trasporti. La narrativa dominante delle banche centrali è che si tratta di un fenomeno temporaneo legato agli strascichi della pandemia sui sistemi produttivi. Ma l’economia reale comincia a preoccuparsi e a prendere provvedimenti di fronte al rischio concreto che i costi più alti presto si riflettano in un carrello della spesa più caro.

Come ha fatto Esselunga, un gigante dei supermercati che in Italia controlla quasi il 10% del mercato. «Il carovita sale? Noi abbassiamo i prezzi», è lo slogan di una massiccia campagna pubblicitaria lanciata giovedì scorso, proprio a ridosso della stagione natalizia. Nelle righe piccole si legge: «In un momento come questo, in cui la tensione sul costo delle...