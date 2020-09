Partenza ai vertici di Swiss: il presidente della direzione Thomas Klühr lascerà la compagnia aerea, su sua richiesta, alla fine di quest’anno. Prima di allora sarà designato il successore, ha fatto sapere l’azienda. Intanto la partenza preoccupa i sindacati, in un momento difficile per l’industria dell’aviazione.

Il manager ha chiesto al consiglio di amministrazione (Cda) di sollevarlo dal suo incarico: l’organo di sorveglianza ha accolto la richiesta con il massimo rammarico, si legge in un comunicato odierno.

Classe 1962 e di nazionalità tedesca, Klühr era entrato in carica nel febbraio 2016. In precedenza aveva lavorato per Lufthansa, casa madre di Swiss. Ora si dimetterà anche alla carica di presidente del Cda della filiale Edelweiss.

La partenza avviene «per motivi privati», ed stata originariamente prevista per il primo trimestre, ma è stata rinviata a causa dello scoppio della pandemia di coronavirus, afferma il presidente del Cda Reto Francioni, citato nella nota. Il nuovo Ceo sarà nominato nel corso del quarto trimestre.

Klühr «ha portato Swiss molto lontano sulla strada del successo e, dopo la comparsa di Covid-19, ha dato un importante contributo alla stabilizzazione finanziaria e operativa dell’azienda», sottolinea Francioni. Il dirigente è stato all’origine della maggiore modernizzazione della flotta nella storia della società. Ha inoltre rafforzato il marchio Swiss come entità premium, facendo anche buoni affari: nel 2018 l’azienda aveva realizzato l’utile più elevato della sua storia e aveva superato per la prima volta la soglia dei 5 miliardi di franchi di ricavi.

Il 58enne - che siede anche nel Cda di Economiesuisse - sarà membro della Fondazione svizzera per l’aviazione, entità istituita con l’obiettivo di monitorare il rispetto dell’accordo tra la Confederazione e Lufthansa per lo sviluppo dell’attività dell’aeroporto di Zurigo. Queste intese erano anche un requisito affinché Swiss ottenesse una garanzia statale di 1,28 miliardi di franchi, insieme a Edelweiss, nell’ambito della crisi del coronavirus, ciò che ha permesso alle due compagnie di accedere a 1,5 miliardi delle banche.

Analogamente a molte altre realtà del settore aereo, Swiss deve fare i conti con un mondo Covid tutto ancora da definire: attualmente perde circa 1 milione di franchi al giorno, meno comunque del rosso di 3 milioni dei mesi più difficili di aprile e maggio.

Nel primo semestre del 2020 il fatturato è sceso (su base annua) del 55% a 1,2 miliardi di franchi, mentre il numero di passeggeri si è contratto del 64% a 3,2 milioni. La società ha registrato una perdita operativa di 266 milioni, contro un utile operativo di 245 milioni un anno prima.

La notizia odierna non ha mancato di sollevare reazioni da parte dei lavoratori. Il sindacato del personale aereo di terra SEV-GATA si dice «irritato» da dimissioni che arrivano nel bel mezzo della crisi del coronavirus. Il suo presidente Philipp Hadorn sostiene che l’annuncio solleva degli interrogativi. «Siamo preoccupati per i posti di lavoro, i salari e le condizioni di lavoro dei dipendenti svizzeri e chiediamo che la direzione si impegni a mantenere lo status quo su questi aspetti», aggiunge in un comunicato.

In un periodo in cui l’industria del settore sta drasticamente tagliando gli organici, Swiss ha sempre finora dichiarato che non effettuerà tagli al personale, per quanto possibile. La casa madre Lufthansa, invece, ha già annunciato la cancellazione di 22’000 impieghi. Intanto le trattative tra la direzione di Swiss e il personale di terra previste per mercoledì sulle misure da prendere per ridurre i costi sono state rinviate.

Con la prospettata uscita di scena di Klühr il toto-nomi è già partito. La testata economica Handelszeitung ha stilato un elenco di potenziali successori, tra cui figurano in primo piano il numero uno di Edelweiss Bernd Bauer e il responsabile delle finanze di Swiss Markus Binkert.

