L’allentamento delle misure prese per far fronte alla propagazione del coronavirus in vigore da oggi consente a negozi di fiori e centri «fai da te» e giardinaggio di riaprire i battenti per i consumatori. Ma questo barlume di speranza non significa ancora una ripresa del settore, precisa lo studio. Si dovrà attendere l’11 maggio per vedere la riapertura di ulteriori comparti del commercio al dettaglio. Per il segmento che non vende generi alimentari, la contrazione del fatturato annuo complessivo dovrebbe essere di almeno il 15%.