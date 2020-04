Il coronavirus fa aumentare richieste aiuto sociale

Nelle prime due settimane di confinamento dovuto al coronavirus il numero di richieste per l’aiuto sociale è quadruplicato su base annua, secondo uno studio della Scuola universitaria professionale di scienze applicate di Zurigo (ZHAW).

Ad essere colpite sono in particolare le persone con un salario orario, chi lavora a tempo parziale e gli indipendenti. La situazione è difficile per le persone «che fino ad ora riuscivano a stare appena a galla, i cosiddetti Working Poor», afferma l’autore dello studio Stefan Eberitzsch, citato in una nota odierna.