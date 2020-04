Il coronavirus non risparmia neanche i miliardari: al 18 marzo sono 2.095 a livello mondiale, 58 in meno di un anno fa e 226 in meno rispetto ai 12 giorni precedenti. Lo rivela la classifica annuale dei paperoni di Forbes, secondo la quale il 51% dei miliardari in lista è più povero dell’anno precedente: complessivamente valgono 8’000 miliardi di dollari, circa 700 miliardi in meno rispetto al 2019.