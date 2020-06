Nonostante gli aiuti per far fronte alla pandemia di COVID-19, tra la fine di febbraio e la fine di maggio, un totale di 8.300 persone hanno dovuto richiedere per la prima volta l’assistenza sociale. Secondo il monitoraggio mensile della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale si tratta di un aumento di circa il 3% . Lo riferisce la «NZZ am Sonntag». Le persone interessate sono soprattutto indipendenti e impiegati che svolgono un'attività lavorativa a tempo parziale e che hanno un reddito scarso o nullo e pochi averi. Oggi in Svizzera circa 280.000 persone ricevono l’assistenza sociale.

Christoph Eymann, presidente della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), rileva che la COSAS prevedeva che la crisi legata al covid-19 non si sarebbe manifestata a livello di assistenza sociale nelle prime settimane e nei primi mesi, bensì con un certo ritardo.

La COSAS non si aspetta che la situazione migliori rapidamente: sono stati elaborati tre diversi scenari per i prossimi due anni: quello di mezzo, secondo Eymann, ipotizza un aumento di circa 75.000 beneficiari dell’assistenza sociale entro la fine del 2022. Quest’evoluzione rischia di farsi notare soprattutto nei comuni in cui vivono già numerose persone a carico degli aiuti sociali: in questi casi non è escluso che si debba procedere a un aumento del moltiplicatore d’imposta. «Per alleggerire il carico sui comuni bisognerà procedere a una perequazione all’interno dei singoli cantoni», per evitare che alcune località si trovino in gravi difficoltà finanziarie, precisa Eymann.

Per il presidente della COSAS, la situazione dei sans-papiers che non hanno diritto all’assistenza sociale è del tutto insoddisfacente. «Molti di loro lavorano in condizioni inaccettabili. Ecco perché è giunto il momento di trovare una soluzione». Non è ancora chiaro come, ma «penso che i sans-papiers abbiano bisogno di un ulteriore sostegno statale, almeno durante la crisi legata al coronavirus», conclude.

©CdT.ch - Riproduzione riservata