La crisi del coronavirus mette un po’ di febbre alle ipoteche e fa salire i tassi in Svizzera, che a fine febbraio erano ai minimi storici.

Secondo un’analisi pubblicata dalla società di servizi Moneyland, ancora a inizio mese, il 5 marzo per la precisione, i prestiti ipotecari costavano mediamente lo 0,93% a cinque anni e l’1,02% a dieci anni. Erano già ai mimimi storici e tra l’altro, notano gli esperti di Moneyland, si trovavano sotto pressione «a causa dei previsti tagli nel costo del denaro da parte delle banche centrali, per far fronte alla crisi generata dal coronavirus».