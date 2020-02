«Per il momento, la nostra previsione è di 3,3% e potrebbe avere una riduzione dallo 0,1 allo 0,2%. E’ un caso particolare e invito tutto il mondo a non trarre conclusioni affrettate», ha detto Kristalina Georgieva durante il Forum mondiale delle donne a Dubai.

«Ci sono molte incertezze e noi parliamo di scenari, non di proiezioni, rifatemi la domanda tra dieci giorni», ha aggiunto.

Spiegando che è ancora «troppo presto» per stimare esattamente l’impatto dell’epidemia, che ha fatto quasi 1.700 morti, Georgieva ha tuttavia riconosciuto che i settori del turismo e dei trasporti, tra gli altri, sono di già stati toccati. «Noi non conosciamo la natura esatta di questo virus, non sappiamo a che velocità la Cina sarà capace di contenerlo e se si diffonderà ulteriormente nel mondo, quello che noi sappiamo è che colpirà le catene di valore a livello mondiale», ha aggiunto.