Ultimo trimestre dell’anno in netto calo per easyJet. La compagnia low cost ha registrato un calo complessivo del fatturato dell’88% a 165 milioni di sterline (201 milioni di franchi).

Il numero dei passeggeri è sceso dell’87% a 2,9 milioni e le entrate da passeggeri sono diminuite del 90% a 118 milioni di sterline. «La nostra performance nel periodo è stata in linea con le attese, nonostante le restrizioni più stringenti in atto», ha affermato Johan Lundgren, amministratore delegato di easyJet. «Abbiamo intrapreso le azioni giuste per emergere più leggeri con costi base ridotti e snelli, con una base di costi ridotta e il ridimensionamento dei vettori legacy negli aeroporti chiave fornirà ulteriori opportunità».