Le dieci cooperative regionali hanno realizzato un giro d’affari di di 14,7 miliardi di franchi, in calo dell’1,2% in confronto a un 2020 descritto come straordinariamente positivo. Hanno pesato soprattutto la riduzione dei fatturati nei settori della ristorazione (-9%) e delle palestre.

I mercati specializzati Micasa, SportXX, Melectronics, Do it + Garden e OBI hanno contribuito con 1,7 miliardi (+0,9%). La divisione Commercio, rettificata dalla vendita di Globus, ha visto i proventi salire dell’8,6% a 8,2 miliardi. Il negozio online Digitec Galaxus ha acquisito nuove quote di mercato (+17% a 2,1 miliardi). Migros Industrie ha subito per contro un calo (-0,4% a 5,7 miliardi) e l’agenzia di viaggi Hotelplan ha continuato a subire l’impatto della pandemia (-11,9% a 645 milioni).