Il World Economic Forum di Davos, giunto alla sua cinquantesima edizione, si svolge quest’anno dal 21 al 24 gennaio. Come sempre, convergeranno nella cittadina grigionese, per partecipare al WEF, molti esponenti di rilievo dell’economia e della politica mondiali. E, ancora una volta, i mercati finanziari accenderanno i loro riflettori sui lavori del World Economic Forum di Davos per cercare di cogliere segnali e orientamenti. Operatori e analisti si attendono chiarimenti sulle varie posizioni che attualmente si confrontano a livello internazionale sui temi principali, in particolare sulla controversa questione dei cambiamenti climatici, sui conflitti in Medio Oriente e in altre aree, sui contrasti commerciali ancora presenti, sulle prospettive della crescita economica globale. Del WEF e delle aspettative dei mercati si parla stasera a Index, in onda alle 22 su TeleTicino. Conduce Lino Terlizzi, editorialista del Corriere del Ticino. Ospiti Filippo Fink della EFG e Alberto Tocchio di Colombo. Domande dal pubblico sono possibili attraverso l’applicazione WhatsApp 079/500.43.50.