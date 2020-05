Il franco è ancora fonte di grattacapi per la Banca nazionale svizzera, che cerca di imbrigliarne la forza affinché non spinga la deflazione e non diventi un ostacolo troppo grande per l’industria di esportazione. Il franco ha corso molto nei confronti dell’euro negli ultimi anni. Ma proprio ieri ad aiutare la BNS è giunto l’accordo fra Francia e Germania di istituire un fondo di aiuto alle economie nazionali di 500 miliardi di euro, che ha fatto salire l’euro-franco a 1,0655, mentre negli ultimi giorni il cambio era poco superiore a 1,05. Ora, come si vede dal grafico, la stima della parità del potere d’acquisto indicherebbe un cambio superiore a 1,15.

Negli ultimi mesi, comunque, diversi fattori hanno contribuito alla forza del franco, come spiega GianLuigi Mandruzzato Senior Economist di...