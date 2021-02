La Banca nazionale svizzera è decisa a intervenire ancora per contrastare al forza del franco. Infatti in gennaio le riserve di divise sono aumentate rispetto a dicembre di 3,9 miliardi attestandosi alla fine del mese a 896 miliardi di franchi. Così, l’insieme delle riserve (oro escluso) è passato da 898 a 902 miliardi di franchi, ha indicato ieri l’istituto.

Trend in aumento

Il trend delle riserve si conferma in questo modo in crescita; in dicembre l’aumento era stato di 15 miliardi e in novembre di 4 miliardi, dopo aver subito un arretramento in ottobre (-2 miliardi) ed aver vissuto una netta progressione in settembre (+25 miliardi).

Dalle tabelle non si può capire se la BNS sia intervenuta sul mercato per indebolire il franco. Infatti la variazione del tasso di cambio soprattutto con euro...