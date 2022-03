Economia

A preoccupare l’istituto, secondo Andréa Maechler, sono soprattutto gli effetti del conflitto sui mercati finanziari: vi è in generale un forte sentimento di rischio negativo - In queste fasi, il franco entra in gioco come rifugio sicuro, come pure lo yen, il dollaro, l’oro e gli investimenti sicuri in titoli di Stato