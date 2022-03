Mentre le tensioni in Ucraina non accennano a placarsi, il franco svizzero conferma la sua natura di valuta rifugio nei tempi di crisi. Il cambio contro euro si è rafforzato a livelli record oggi, sfiorando la parità. Al minimo di giornata, si poteva comprare un euro per 1.00175 franchi. Non è solo il livello più basso di quest’anno, ma anche da quando la Banca nazionale svizzera ha abolito il tasso di cambio minimo dell’euro nel gennaio 2015. «Da una parte questo movimento è coerente con il quadro geopolitico», commenta Mario Cribari, partner e responsabile della strategia di investimento della BlueStar di Lugano. «Si nota però anche che il franco ha reagito di più rispetto ad ad altre valute rifugio come lo yen: questo perchè la crisi tocca il cuore dell’Europa». Inoltre, nota ancora Cribari,...