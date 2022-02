Il Franco svizzero si rafforza

Il franco svizzero si è rafforzato sulle principali monete dopo l’entrata di truppe russe in Ucraina. L’euro ha toccato un minimo a meno di 1,03 franchi (1,0291) poco dopo le 05.00, per poi recuperare qualcosa: alle 09.00 era a circa 1,0350 franchi. Anche il corso del dollaro ha avuto un’evoluzione simile, con un minimo a 0,9173 franchi. Stando agli analisti la valuta elvetica tiene fede alla sua fama di «porto sicuro», cioè di approdo relativamente meno difficile per gli investitori che vogliono premunirsi nei confronti della crisi. Le incertezze geopolitiche stanno spingendo al rialzo anche lo yen, il dollaro (nei confronti di altre monete) e l’oro. I prezzi sono pure fortemente aumentati sul mercato delle materie prime, a cominciare dal petrolio, che viene oggi scambiato a 103 dollari.

La moneta dell’UE è scesa oggi sino a 1,0289 franchi, vale a dire il punto più basso dall’abolizione della soglia minima di cambio, da parte della Banca nazionale svizzera (BNS), nel gennaio 2015.

In borsa volano petrolio e gas

L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia sta provocando un terremoto sui mercati finanziari mondiali mentre le diplomazie dell’Occidente si preparano a rispondere all’atto di guerra del presidente russo Vladimir Putin e il presidente americano Joe Biden minaccia «severe sanzioni» verso Mosca.

Le borse asiatiche sono in forte ribasso, con Tokyo che ha chiuso in calo dell’1,8%, Sydney del 3%, Seul del 2,6%, Shanghai dell’1,7% e Shenzhen del 2,4% mentre Hong Kong, ancora aperta, affonda del 3,4%. In Europa Parigi ha aperto in calo del 4,2%, Francoforte del 4,4%, Zurigo del 2,6%, Milano dell’1,8% mentre i future preannunciano un avvio difficile anche a New York, con S&P 500 e Dow Jones che perdono il 2,5% e il Nasdaq il 3,1%.

Tracollo per la borsa di Mosca, nel breve lasso di contrattazioni tra due sospensioni, la prima decisa a ridosso dell’annuncio dell’invasione dell’Ucraina da parte di Putin e la seconda per arginare la caduta degli indici. Il Moex è arrivato a perdere il 28,8%, travolto da una vera e propria ondata di vendite da panico. Il rublo è sceso ai minimi storici sul dollaro, sfiorando quota 90, per poi recuperare un po’ di terreno (ora scambia a 87,5 in calo del 6,6%) anche grazie all’intervento della banca centrale russa

Tensione sulle materie prime con il rischio di ulteriore benzina all’inflazione: il petrolio europeo (Brent) supera quota 100 dollari (quasi +7% a 103) mentre quello texano (Wti) vi si avvicina (+6% a 98). Decolla il prezzo del gas in Europa per i rischi legati alle forniture russe: ad Amsterdam i future hanno toccato un rialzo massimo del 41%, a 125 euro al megawattora, per poi ritracciare a quota 113 (+27%). Ma volano anche i prezzi delle materie prime alimentari. In particolare il grano, di cui l’Ucraina è grande esportatore, che sale di oltre il 5%, con il rischio di effetti a catena sui prezzi dei prodotti di base quale pane e pasta.

Acquisti sull’oro, bene rifugio per eccellenza, che balza del 2,4% a 1.940 dollari l’oncia.

Le aziende francesi quotate alla borsa di Parigi che hanno numerose attività in Russia sono tra le più colpite dal crollo dei titoli dopo il lancio nella notte di un attacco militare della Russia contro l’Ucraina. Il titolo di Renault, presente in Russia con la filiale Avtovaz, crolla dell’8,3%, dopo aver ceduto il 10% in apertura. Société Générale, presente in Russia via Rosbank, perde il 5,0% e Alstom, che ha una partecipazione del 20% attraverso il costruttore ferroviario Transmashholding, il 4,7%. Nel suo complesso a borsa di Parigi cede il 3,2%.

©CdT.ch - Riproduzione riservata