Il franco svizzero è di nuovo richiesto sul mercato dei cambi e nei confronti della moneta europea è arrivato a quotare 1,07 euro, come non si vedeva dallo scorso novembre. Dopo essere sceso fino a 1,0696 euro in serata il cambio si situava a 1,0726 euro.

Alla base di questo movimento possono concorrere diverse ragioni, fra cui un certo allarmismo per la nuova variante Delta del coronavirus, che si sta espandendo velocemente, mettendo in forse le riaperture economiche degli ultimi mesi. Inoltre gli ultimi dati congiunturali americani e cinesi fanno pensare che lo zenit del rilancio possa essere già stato superato.

Il rischio inflazione USA

Recentemente c’è un altro motivo che contribuisce alla rivalutazione della moneta elvetica: l’inflazione negli USA, che è salita ai massimi dal 2008....