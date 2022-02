All’inizio di questo mese c’era stato un relativo indebolimento del franco svizzero. Non un movimento grande, ma una direzione di marcia diversa, questo sì. Per intenderci, il cambio con l’euro era passato dalla fascia 1,03-1,04 franchi dei mesi precedenti alla fascia 1,05-1,06, ad un soffio da quest’ultimo valore; per quel che riguarda il dollaro USA, questo era passato da 0,91-92 ad oltre 0,93 franchi. Considerando la tendenza del franco a rafforzarsi, era un segnale interessante di inversione, forse la possibilità di tornare gradualmente verso quell’1,10 con l’euro che non si si è più visto dalla primavera 2021. Ma l’indebolimento della valuta svizzera è durato poco, perché prima i timori e poi la realtà dell’intervento militare russo in Ucraina hanno fatto convergere una parte degli investitori...