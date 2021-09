Si tratta di un’impresa che metterà a disposizione tecnologie e conoscenze per supportare altre aziende nel campo della realizzazione in coltura di carne, pesce e frutti di mare, spiegano i promotori in un comunicato congiunto odierno. La nuova realtà sorgerà a Klemptthal, nel comune di Lindau (ZH), e verrà dotata sia di un laboratorio per lo sviluppo dei prodotti che di capacità di coltura cellulare e bio fermentazione, per poter supportare al meglio le start up nello sviluppo e nella commercializzazione dei loro prodotti. Entrerà in funzione nel 2021