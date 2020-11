Nuovi interventi di spesa pubblica nell’immediato per far fronte ai contraccolpi dell’emergenza del COVID-19 sull’economia e sull’occupazione, ma anche tagli in arrivo in alcuni settori per limitare le conseguenze di questa nuova politica similkeynesiana (in tempi di pandemia e di dopo Brexit) sul debito dello Stato britannico: il budget in questi mesi si è impennato sopra i 2.000 miliardi di sterline (2359 miliardi di franchi), ossia oltre il 100% del prodotto interno lordo (PIL) per la prima volta dal 1963. È questo il succo della revisione di bilancio presentata oggi alla Camera dei Comuni da Rishi Sunak, cancelliere dello Scacchiere del governo conservatore di Boris Johnson, al posto del tradizionale preventivo d’autunno (rinviato a bocce ferme).