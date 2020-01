Il governo indiano ha annunciato l’intenzione di mettere sul mercato tutte le quote di Air India, la dissestata compagnia aerea di bandiera. Un comunicato del ministro dell’Aviazione, Hardeep Singh Puri, reso noto questa mattina, chiama all’offerta per il 100 per cento della proprietà, stabilendo il 17 marzo come data ultima per le proposte di acquisto della compagnia.