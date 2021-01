Il gran valzer delle valute

Nei mesi scorsi uno dei dati caratterizzanti in campo valutario è stato il ribasso del dollaro USA; per il biglietto verde nella prossima fase ci saranno riprese o altre discese? L’euro ha invece riguadagnato terreno, ma si stabilizzerà ai livelli attuali o no? Restano da vedere anche le dinamiche del franco svizzero, da un lato sempre moneta forte e dall’altro valuta frenata dalla propria Banca nazionale. Su un altro versante c’è poi la sterlina indebolita, questa si riprenderà nel post Brexit o no? Se ne parla stasera a Index, in onda su TeleTicino alle 20.10 e, in replica, alle 22.45. Conduce Lino Terlizzi. Ospiti Fabio Poma di WMM Group e Bruno Chastonay, consulente finanziario. Domande dal pubblico con WhatsApp 079.500.43.50.