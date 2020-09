Il gruppo chimico basilese Clariant ha annunciato oggi la costruzione di una nuova fabbrica per la sua Divisione catalizzatori a Jiaxing, nell’est della Cina. I lavori dovrebbero iniziare prima della fine del terzo trimestre e il sito dovrebbe essere operazionale nel 2022.

«Grazie alle sue affidabilità e produttività eccellenti, il Catofin consente una produzione annuale superiore a quella delle tecnologie alternative, il che si traduce in una accresciuta redditività globale per i produttori di propilene», assicura la multinazionale di Muttenz (BL) in una nota odierna.