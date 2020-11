Raiffeisen decide di lasciarel’Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB) a fine marzo 2021. Lo ha indicato l’istituto bancario sangallese, molto presente anche in Ticino, precisando che intende in futuro rappresentare i propri interessi in modo indipendente.

Il gruppo intende «rafforzare l’impegno verso gli interessi della clientela privata e PMI residente in Svizzera e si esprimerà in futuro in modo indipendente in merito a temi legislativi e in materia di vigilanza».

Abbiamo contattato Karin Valenzano Rossi, membro del Consiglio di amministrazione di Raiffeisen Svizzera, per capire quali sono i motivi alla base di questa decisione.

«Il motivo principale - spiega Karin Valenzano - risiede nel fatto che il gruppo Raiffeisen, nell’elaborazione della sua strategia, ha confermato di voler porre...