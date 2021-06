Come evidente già dal titolo dell’evento: «Opportunità del libero scambio - motore per prosperità e sostenibilità», il messaggio portante emerso dalla 14. Giornata dell’Industria di Swissmem è stato soprattutto uno. Operare in un sistema di mercati aperti, quindi privo di barriere commerciali e burocratiche, è indispensabile per poter prosperare, ma anche accelerare la risoluzione di sfide a livello planetario come quella della decarbonizzazione industriale. Swissmem, che ha subito con la pandemia una bella battuta d’arresto, guarda ora con fiducia al futuro ma anche con preoccupazione. Come noto la Svizzera guadagna un franco su due all’estero ed è quindi tra i maggiori beneficiari del libero scambio. Per il settore metalmeccanico ed elettrico (industria MEM) l’importanza del commercio estero è ancora più marcata, in quanto circa l’80% dei suoi beni e servizi vengono esportati. La Svizzera poi è regolarmente in testa alle classifiche per innovazione e competitività: con i mercati aperti le eccellenze elvetiche hanno la possibilità di esportare tecnologie innovative anche nell’ottica della sostenibilità ambientale, con un notevole effetto leva a livello mondiale nella riduzione di emissioni di CO2.

Un dibattito spinoso

Come declinare però questa necessità di avere mercati aperti con quella di preservare i punti di forza nazionale senza cadere in politiche protezionistiche controproducenti? La domanda non è scontata, soprattutto visto il recente naufragio dei trattati tra Berna e Bruxelles. Per rispondere, diversi nomi importanti si sono avvicendati sul palco durante la giornata, importantissima anche perché è stata la prima organizzata in presenza al Palazzo dei Congressi di Lugano (circa 440 i partecipanti) nel post pandemia. Dopo i saluti iniziali del consigliere di Stato ticinese Christian Vitta, hanno preso la parola i lpresidente di Swissmem Martin Hirzel, il presidente della Confederazione Guy Parmelin, Philipp Hildebrand (vicepresidente di BlackRock), Sigmar Gabriel (ex ministro degli esteri tedesco). Al dibattito hanno contribuito anche esponenti delle PMI ticinesi e svizzere, come ad esempio Roberto Ballina, CEO della Tensol Rail di Giornico e neoeletto membro del comitato direttivo di Swissmem, il direttore generale della Mikron di Agno Walter Sayer e la presidente di Leister Group (Obvaldo), Christiane Leister.

I mercati aperti dopo la seconda guerra mondiale ha dato un indubbio contributo alla prosperità globale, con benefici che rischiano però di essere smantellati ora da protezionismo e conflitti commerciali. «Abbiamo bisogno di una rinascita del libero scambio, che garantiscano un contenimento dei costi di approvvigionamento ma anche dell’innovazione», ha sottolineato Hirzel. «Per contro il protezionismo è un dolce velenoso, perchè ti fa sedere sugli allori e perdere di capacità concorrenziale nel lungo termine».

Un discorso sensibile per la Svizzera, che deve grossa parte della sua prosperità al successo che ha sui mercati mondiali. «La popolazione lo sa e infatti recentemente ha votato per un accordo con l’Indonesia, che sta aprendo diversi sbocchi. Ora, il governo federale deve fare uno sforzo extra per assicurare che i nuovi accordi siano conclusi il più presto possibile». Per poi aggiungere: «Mi dispiace molto per il fallimento dell’accordo quadro con l’UE. Dobbiamo stare attenti a non lasciare deteriorare piano piano l’accesso al mercato interno dell’UE, cercando a medio termine delle soluzioni per salvaguardare la rotta bilaterale».

A maggior ragione, visto che «La Svizzera per Bruxelles è un partner più importante della Cina», ha rincarato la dose Hildebrand, ricordando pure che quasi il 60% delle esportazioni elvetiche è destinato al mercato europeo. «Gli aiuti governativi hanno aiutato la Svizzera a trovare una ripartenza economica fulminante. Elementi come l’internazionalità del Paese, la sua stabilità politica e la grossa attenzione alla socialità così come l’alto grado di innovazione sono ingrediente cruciali. Che però vanno continuamente coltivati e allenati. Ecco perché ora, riguardo ai rapporti con l’UE la cosa peggiore sarebbe quella di non fare nulla. Nel lungo termine i danni per la nostra competitività rischierebbero di essere molto alti».

La risposta della politica

Critiche e appelli che sono stati accolti dal presidente della Confederazione Guy Parmelin. «Sappiamo che Swissmem non è contenta di quanto successo con Bruxelles. Con l’UE stiamo cercando il contatto costante. Naturalmente non dobbiamo mai rinunciare alle nostre carte vincenti, cioè l’istruzione, l’occupazione, l’innovazione e la presenza internazionale». Tra l’altro, ha sottolineato il consigliere federale, anche se nei quattro anni di entrata in vigore degli accordi di libero scambio le esportazioni MEM sono aumentate del 19% (cumulativo), il loro potenziale «è ben lontano dall’essere esaurito. Dobbiamo cercare delle soluzioni creative affinché gli accordi che stringiamo contribuiscano pure allo sviluppo sostenibile, sia in Svizzera che con i nostri partner stranieri. La risposta non è la rinuncia, che farebbe diminuire la prosperità di tutti».

Ad esempio attraverso nuove tecnologie rispettose del clima nell’ambito della mobilità elettrica, della produzione di energie rinnovabili, tecnologia di costruzione ad alta efficienza energetica, metodi di cattura di CO2 e prodotti rispettosi del clima per l’uso quotidiano.

Un evento pilota

«Lo interpretiamo come un segnale di vicinanza e sensibilità nei confronti del nostro cantone e della nostra economia». Con queste parole il consigliere di Stato Christian Vitta ha aperto i lavori del primo evento congressuale in presenza dell’epoca post pandemia. A Palazzo dei Congressi a Lugano oggi erano 440 i partecipanti della 14. Giornata di Swissmem, organizzata volutamente solo in modalità «fisica» senza la consueta diretta online a cui ci ha abituato la pandemia nell’ultimo anno. «Una bella sfida organizzativa - ha sottolineato il presidente di Swissmem Martin Hirzel - ma siamo davvero grati di essere stati ospitati dal Ticino. Un primo ritorno alla normalità e al contatto umano. Temevo quasi che se avessimo dovuto cancellare anche quest’anno la Giornata dell’Industria, l’anno prossimo non si sarebbe più presentato nessuno per disabitudine alla socialità». Swissmem ha elaborato un concetto di protezione completo. Potevano entrare solo le persone vaccinate, guarite o testate. Per chi non poteva dimostrare di non avere sintomi da coronavirus, all’ingresso è stato organizzato un padiglione con i test rapidi. All’interno si è dovuto rinunciare a rinfreschi e punti informativi per evitare assembramenti, e per lo stesso motivo durante la pausa pranzo gli ospiti sono stati invitati a godere della bellissima giornata e della «dolce vita» ticinese al Parco Ciani. «Siamo davvero soddisfatti di come sono andate le cose - ci ha detto la responsabile per la sicurezza sanitaria -. Sono tutti disciplinatissimi. Affichè arrivassero tutti preparati inoltre, a tutti gli inviati prima dell’evento è stato mandato per posta un test dello sputo PCR effettuato dalla società ginevrina MyBioPassport: ebbene, nel giro di 40 ore sono stati elaborati tutti i risultati. Efficientissimi».

