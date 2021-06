Per il settore l’importanza del commercio estero è ancora più marcata, in quanto esporta circa l’80% dei suoi beni e servizi. L’unico modo per preservare la Svizzera quale piazza industriale e i suoi posti di lavoro è avere un successo costante sui mercati mondiali, viene sottolineato in una nota. Questo richiede un buon accesso ai mercati globali di vendita e di approvvigionamento, e il libero scambio ne è il prerequisito.

In questo contesto il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha chiesto agli ambienti economici di aiutare a migliorare l’informazione della popolazione in tale campo. Essa «deve capire meglio la portata e non temere per la perdita di impieghi». «Lancio quindi un appello all’economia svizzera perché si impegni per spiegare che gli accordi di libero scambio non aprono la via allo smantellamento dell’economia svizzera».