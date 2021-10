Nuovo record di vendite nei primi nove mesi di quest’anno per Lamborghini. Tra gennaio e settembre l’azienda di Sant’Agata Bolognese specializzata nelle auto di lusso ha raggiunto le 6902 vetture consegnate ai clienti: un aumento del 23% rispetto allo stesso periodo del 2020, che aveva rappresentato a sua volta un incremento di quasi il 6% in confronto ai primi tre trimestri del 2019 (periodo pre-Covid). Anche le previsioni sono positive: la raccolta ordini corre spedita, con richieste in crescita per l’intero portafoglio prodotti.