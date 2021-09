Durante la pandemia il mercato dell’arte ha saputo resistere alla crisi ed ora è pronto a ripartire. Non è stato facile per i galleristi, che nei mesi più duri del lockdown si sono trovati a dover cercare alternative online per mantenere i contatti con i collezionisti, accelerando un processo di digitalizzazione che fino a quel momento il settore non aveva mai affrontato. Hanno reagito meglio le case d’aste, che già utilizzavano il web per raggiungere la clientela globale e, trattando una tipologia di arte storicizzata già nota al pubblico, hanno avuto vita più semplice a spostare il loro business online. Adesso, dopo che i principali appuntamenti del mercato sono stati rimandati dalla primavera all’autunno, le aspettative dei dealer sono elevate, ma pare che l’appetito di opere d’arte dei...