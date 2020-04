Inevitabilmente, la crisi legata al coronavirus si ripercuote sul mercato automobilistico svizzero. Le nuove immatricolazioni in marzo sono calate del 34% su base annua. Secondo i dati pubblicati oggi dall’Ufficio federale di statistica (UST), i veicoli immatricolati sono stati 26.636. Per quel che riguarda i mezzi privati, il calo è stato del 39% a 17.598 unità. Particolarmente pesante la contrazione delle auto a benzina (-50%) e diesel (-43%). Scende anche l’elettrico (-17%). Crescono invece nettamente gli ibridi (+61%). Prendendo in considerazione tutto il primo trimestre di quest’anno, la contrazione è del 19,5% a 76.152, con un -23% per i veicoli privati a 55.589.