Secondo un comunicato odierno della società di consulenza promozionale Media Focus Schweiz, i primi sei mesi del 2021 si sono chiusi con entrate per 2,34 miliardi di franchi lordi. Minimo il ribasso nel paragone con lo scorso anno (-0,4%), decisamente più marcato invece in quello con due anni fa (-19,4%).

La quota di annunci e inserzioni online ha raggiunto il 17%, percentuale ancora inferiore a tv e stampa (circa un terzo per entrambe). I cartelloni nei trasporti e per strada sono al 15%.

Prendendo in considerazione solo giugno, gli introiti sono ammontati a 430 milioni, in crescita del 6,4% rispetto al 2020 ma in diminuzione del 5,5% in confronto al 2019. Gli Europei di calcio, sinonimo di spazi pubblicitari costosi, hanno fornito impulsi al mercato televisivo elvetico, viene spiegato nella nota.