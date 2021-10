L’oro sta deludendo gli investitori. Dopo una fiammata nell’estate scorsa, il metallo giallo ha segnato il passo, proprio mentre le materie prime hanno preso il volo. Sebbene ci sia anche un uso industriale dell’oro, i motivi che hanno portato all’impennata delle materie prime non hanno avuto influssi sul re dei metalli, e da inizio anno il saldo è addirittura negativo. Infatti il primo gennaio si aggirava attorno a 1.898 dollari l’oncia, mentre ieri era a 1.782 dollari. Chiaramente, gioca anche il fatto che in questo momento di ripresa economica gli investitori non siano interessati ai beni rifugio. Ma come mai questo andamento sottotono, e quali sono le differenze rispetto alle materie prime? Lo abbiamo chiesto a Stefano Ambrogi, capo dell’Investment Advisory della Banca Julius Bär di Lugano....