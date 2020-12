Il gruppo Manor sta adottando importanti scelte strategiche. Ne abbiamo parlato con il CEO, Jérôme Gilg.

Cosa implica per voi l’arrivo della seconda ondata del virus?

«Il 2020 è un anno difficile per il commercio non alimentare. Manor ha perso quasi due mesi di fatturato. La seconda ondata ci sta colpendo soprattutto nella gastronomia e con la chiusura del nostro 'flagship store' di Ginevra. Fortunatamente però le autorità cantonali hanno capito a grande maggioranza che il commercio al dettaglio con le sue misure efficaci di protezione evidentemente non rappresenta una minaccia per la salute».

L’obbligo di portare le mascherine influenza i vostri affari?

«La clientela si è abituata rapidamente alle mascherine, anche se tutti preferiremmo non metterle. L'esperienza di acquisto non è la stessa. La...