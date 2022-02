Luca Bolzani, quali sono i principali traguardi da evidenziare in dieci anni di storia?

«Premesso che sono entrato in carica solo due anni fa, fin dalla nascita Fondazione Agire ha promosso lo sviluppo di un sistema di innovazione regionale, sfruttando anche le reti già presenti sul territorio (centri di ricerca, università, incubatori, iniziative private), così da favorire un’azione coordinata e coerente col mandato del Consiglio di Stato. Ad esempio ha istituito Boldbrain, un programma di accelerazione per giovani start-up che ogni anno distribuisce quasi 180.000 franchi in premi. C’è il Tecnopolo a Suglio, l’infrastruttura che Agire riaffitta alle start-up con una serie di servizi, dalla consulenza al mentoring. Lo scorso anno poi abbiamo ottenuto l’approvazione della candidatura per la sede...