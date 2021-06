Nei giorni scorsi sono riemerse voci su vendite di valute estere da parte della Banca nazionale svizzera. Quantità non grandi, si sarebbe trattato di una sorta di test, per vedere la reazione del mercato e dunque i riflessi sul franco. Non ci sono naturalmente né conferme né smentite della BNS, che non commenta le voci e dà informazioni solo a consuntivo. C’è comunque quasi da sperare che queste voci abbiano un fondamento. Dopo enormi acquisti di valute estere per frenare il franco, con un ampliamento a dismisura delle sue riserve valutarie, sarebbe infatti bello poter pensare che la BNS stia finalmente tentando di cominciare ad alleggerire queste riserve.

Obiettivi e rischiMa la certezza che ciò stia avvenendo appunto non c’è. Un indizio su vendite da parte della BNS potrebbe essere il fatto...