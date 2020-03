Le quotazioni del petrolio sono ai minimi da 17 anni e, nella notte fra domenica e lunedi, il WTI americano è addirittura sceso al di sotto della soglia dei 20 dollari al barile. Incertezze sull’evoluzione e la durata della pandemia, eccesso di offerta dopo il fallimento dell’ultimo vertice OPEC+ ed il mancato accordo sui tagli di produzione fra Arabia Saudita e Russia, condizionano il mercato, insensibile agli interventi delle banche centrali ed alle misure di sostegno dei vari Governi.

In serata i prezzi segnavano, per il Brent quotato a Londra, circa 26 dollari al barile (-60,60% da inizio anno) e per il WTI americano 20,40 dollari (-66%).

Quanto allo scenario, secondo le stime di Goldman Sachs i consumi, nei soli Stati Uniti, potrebbero crollare di 26 milioni di barili (circa il 25%) nel...