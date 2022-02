Dove arriverà il prezzo della benzina e quali sono i fattori che influenzano il suo corso? Negli scorsi giorni Avenergy Suisse, l’organizzazione mantello delle aziende che si occupano di energia, ha fatto la previsione che la benzina in Svizzera arriverà a 2 franchi al litro. E secondo gli esperti questo è probabile.

Come in tutti i settori dell’economia, fare previsioni è un esercizio difficile e rischioso. Ma in questo caso molti esperti sono concordi: il prezzo del petrolio dovrebbe salire ancora. «In questo periodo - spiega Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia di Bologna, società di consulenza del mercato petrolifero - le previsioni al rialzo prevalgono nettamente. Se ne susseguono in tutto il mondo e ormai è quasi una moda. Ma ci sono anche degli elementi concreti a sostegno...