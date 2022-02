La crescita economica è in rallentamento rispetto ai picchi del 2021, ma è ancora ad un buon livello. Mentre i timori sulla pandemia stanno calando, a preoccupare i mercati ora è soprattutto l’aumento dei prezzi, cioè la maggior inflazione. Le Borse hanno registrato alcuni ribassi e sono più volatili, anche se nel complesso restano a livelli elevati. Quale andamento avranno nei prossimi mesi i listini azionari? L’euro ha riguadagnato un po’ di terreno sul dollaro USA e sul franco. Il quadro valutario rimarrà questo o cambierà? Se ne parla stasera a Index, in onda su TeleTicino alle 20.30 e, in replica, alle 23.30. Conduce Lino Terlizzi. Ospiti Filippo Fink di EFG e Sascha Kever di PKB. Domande dal pubblico con WhatsApp 079/500.43.50.