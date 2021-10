I prezzi del petrolio negli ultimi mesi sono aumentati, così come quelli di altre materie prime. Spinte anche dalla ripresa economica, le quotazioni sono salite, in un quadro di inflazione che è tornata a crescere. Le Borse si mantengono comunque a livelli elevati; nelle ultime settimane peraltro ci sono stati alcuni ribassi, nel complesso limitati, sull’onda anche dei timori legati ai rincari. Quali prospettive ci sono per il petrolio e le altre materie prime principali? Quale andamento potrebbero avere le Borse nei prossimi mesi? Se ne parla stasera a Index, su TeleTicino, alle 20.30 e in replica alle 23.30. Conduce Lino Terlizzi. Ospiti Filippo Fink di EFG e Walter Lisetto di Axion Swiss Bank. Domande dal pubblico con WhatsApp 079/500.43.50.