Un marcato aumento su base annua e una lieve diminuzione su base trimestrale. Questa, in estrema sintesi, è la fotografia della statistica dei frontalieri nel nostro Cantone. Dai dati dell’Ufficio federale di statistica (UST) emerge che alla fine di marzo il numero di lavoratori con un permesso G attivi in Ticino si attestava a 67.836, in calo dello 0,1% rispetto al 67.878 del quarto trimestre del 2019 ma in aumento del 6,5% su base annua. I dati sono però da prendere con le pinze. L’UST spiega che la pandemia potrebbe aver portato a un aumento del numero di cessazioni di attività dei frontalieri alla fine del primo trimestre. «Tuttavia, dal momento che alcuni di essi hanno mantenuto il permesso di lavoro, figurano ancora nel sistema d’informazione e la progressione messa in evidenza è pertanto...