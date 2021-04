Il gigantesco programma di investimenti in infrastrutture svelato dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden fa gola alle aziende svizzere. Gli specialisti si aspettano che le società elvetiche, grazie alla loro specializzazione e alla loro presenza in Nord America, possano ottenere una parte degli ordini.

«Lo stato delle infrastrutture negli Stati Uniti è preoccupante, per non dire catastrofico», afferma il vicedirettore di Mirabaud Banque John Plassard. La rete elettrica nazionale, il sistema di depurazione dell’acqua, le scuole, gli aeroporti e la rete stradale «sono in uno stato pietoso».