L’indice borsistico mondiale Msci Acwi in dollari era a 362 punti alla chiusura dei mercati di quest’ultimo venerdì. Si tratta di un livello ancora elevato, nonostante i ribassi registrati da inizio anno. È vero che in rapporto ai picchi di fine 2021 l’indice è in calo di circa il 7%, ma è altrettanto vero che è ancora in progresso del 6% rispetto a un anno fa. E questo dopo un lungo periodo in cui per le Borse mondiali ci sono stati netti rialzi annuali: del 26% nel 2019, del 16% nel 2020, del 18% nel 2021; l’ultimo segno negativo annuale risale al -9% del 2018.

Pandemia e risalita

Dopo esser state colpite dall’esplosione della prima ondata pandemica tra febbraio e marzo del 2020, le Borse hanno attuato una forte risalita, che è durata in sostanza sino a fine 2021, al di là delle naturali oscillazioni....