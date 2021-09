Secondo Gregor Strocka, direttore presso la società di consulenza Jones Lang LaSalle, il coronavirus non ha però cambiato fondamentalmente l’approccio degli investitori nel ramo. «I venditori preferiscono aspettare, perché con la bassa occupazione degli hotel sarebbe un brutto momento per mettere sul mercato l’oggetto», dice Strocka. Sul fronte inverso molti acquirenti speravano di approfittare dei prezzi scontati per rilevare gli hotel in difficoltà, «ma questo finora non è successo», osserva lo specialista, almeno per gli hotel più grandi, che in genere hanno una forte base di capitale.