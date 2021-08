Il settore bancario ticinese ha retto bene all’urto della crisi del COVID, e gli operatori del ramo mostrano ottimismo anche per quanto riguarda l’andamento futuro degli affari. È quanto emerge dall’Indagine congiunturale sulle banche in Ticino nel mese di luglio 2021, diffuso ieri dall’Ufficio cantonale di statistica (USTAT).

Secondo il sondaggio, nel mese di luglio, in Ticino, come a Ginevra e Zurigo, oltre il 50% degli istituti bancari interpellati valutava come positiva la situazione degli affari nel mese di luglio. «Se ai bordi della Limmat - rileva la pubblicazione dell’USTAT - questa situazione è quasi normale, infatti solo nell’aprile 2020 questo indicatore era sceso sotto il 50%, per i colleghi ticinesi e ginevrini si tratta di una situazione straordinaria».

