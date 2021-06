«Il settore delle commodity gioca un ruolo strategico»

Il settore strategico delle commoditiy è sotto pressione. Ne abbiamo parlato con Marco Passalia, segretario della Lugano Commodity Trading Association.

Nelle scorse settimane alcune decine di migliaia di container sono rimaste bloccate nei porti cinesi, creando una crisi che è stata definita peggiore di quella che si era verificata col blocco del canale di Suez. Com’è ora la situazione e questo tipo di problemi rischia di moltiplicarsi col tempo?

«È in corso una ripresa brusca, un forte rimbalzo dopo la paralisi dovuta alla COVID. Di colpo tutti vogliono navi, tutte nelle stesse posizioni nei porti di carico. Ad un certo punto la situazione si stabilizzerà. Per usare l’immagine di un amico broker navale “è un po’ come cercare un taxi in una metropoli quando arriva un’acquazzone”. Interessante...