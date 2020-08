Nonostante nelle ultime settimane non siano mancate le statistiche che mostrano segnali di ripresa per l’economia, a tre mesi dalla fine del lockdown il contesto per il settore industriale resta particolarmente difficile. Infatti il livello degli ordini è ancora troppo basso e le aspettative sugli ordinativi nei prossimi mesi sono incerte.

Stando a un’inchiesta condotta dal KOF durante il mese di luglio c’è stato un peggioramento della situazione degli affari sia in Svizzera sia in Ticino. I segnali di debolezza si vedevano già l’anno scorso, soprattutto per settori specifici come quello delle auto, e la crisi innescata dalla pandemia ha peggiorato la situazione. In particolare in Ticino è da un anno che oltre un quarto degli imprenditori sostiene che la situazione corrente sia negativa,...