Il riallineamento della catena del valore lontana da Pechino deve ancora verificarsi dato che i dati forniti dalle dogane cinesi hanno tracciato che le esportazioni tengono il passo nonostante il coronavirus e le importazioni da Paesi primari, come Giappone e Corea del Sud, si mantengono stabili: il risultato complessivo è che gli Usa si sono confermati, per il quinto mese consecutivo, i più grandi acquirenti di beni cinesi nel mezzo dell’emergenza del Covid-19, malgrado le pressioni per arrivare al ‘disaccoppiamento’ tra le prime due economie del pianeta sotto le pressioni e i proclami dell’amministrazione Trump.